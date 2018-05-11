Samsun’da oy kullanan Iraklılar kavga etti: 1 yaralı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- IRAK’ta yarın yapılacak olan genel seçimler öncesi Samsun’da ülkeleri için oy kullanan Iraklılar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Irak’ta yarın yapılacak olan milletvekilli seçimleri öncesi Samsun’da yaşayan Iraklılar dün ve bugün oy kullandı. Samsun’da bulunan 20 bin Iraklının 5 bini sandık başına gitti. Atakum ilçesi Lozan Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın giriş katında oy kullanan Iraklılar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesi ile 1 Iraklı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri kavga eden grupları ayırdı. Çevik Kuvvet ekipleri daha sonra olay yerinde bekleyerek seçimlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladılar.
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