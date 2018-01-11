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Samsun'da özel hastanede skandal görüntü

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 09:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

Samsun'da özel bir hastanede çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bebeğe yaptıkları adeta şoke etti. Bu görüntüleri de hiç çekinmeden sosyal medya hesabından paylaştı.

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşirenin yeni doğmuş bir bebeğe müdahalesi tepkilere neden oldu.

Show Haber'de yer alan görüntüde bebek ağlamaya başlayınca genç hemşire bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.

Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu.

"SONRA LİNÇ EDİYORLAR" DİYEREK DALGA GEÇTİ

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.

Hastanede skandal görüntüler! Bakanlık harekete geçti

Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.

Yeni doğan servisinde skandal görüntü!
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ŞİMDİ BU MANYAK KADROYA GEÇER DİMİ CANIM ÜLKEMDE .!!!!!!
habere bakınca öldürdü sanacak bu kadarda abartı olurmu yuh yani
HANGİ ÖZEL HASTANEYMİŞ BURASI , BU İŞLER PROFOSYONELLİK GEREKTİRİR BU NE BÖYLE ...
BUNU İŞTEN ATMALARI GEREKİYOR.SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAMALI.ŞİMDİ BUNU YAPTI BELLİ Kİ VİCDAN YOK İNSANLIK GİTMİŞ ELDEN. İLERDE NELER YAPAR KİM BİLİR....O YÜZDEN CANIMIZI BÖYLE BİR VİCDAN YOKSUNU BİR SAĞLIK ÇALIŞANINA NASIL EMANET EDERİZ..
Samsun liv hastanesi galiba skandallar hastanesidir kendisi
Bu hemşireyi becermenin günahı yok.
İNSAN MÜSFETTESİ YARATIK.BUNU SAPIKLARLA AYNI HASTAHANEYE KOYMAK LAZIM
SAĞLIK BAKANLIĞININ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETTEN ÖNCE BU ÇALIŞANLARINA PSKOLOJİK EĞİTİM VERMESİ ŞART ÖNCE YAZIKKİ BU SÖZDE HEMŞİRE ADAYI BENİM VERGİLERİMLE MAAŞ ALIP GÜNAHSIZ BİR BEBEYLE DALGA GEÇECEK ÇOK YAZIK!
allah kahretsin bunlar be nasıl insanlar olduk
Bu ve bunun gibi melek görünümlü canilere, haysiyet yoksunu, vijdansız, insanlıktan nasibini almamış embesillere öyle bir ceza verilmeli ki, bir daha toplum hizmetinde çalışamasınlar.
o hemşire bebegin agzını kapatmış birilride onun bir yerlerini kapatsın
bunlar işini yaparken ahlaki vicdani insani boyutunu unutmuşlar böylesi okumuş cahiller insanlara fayda mı sağlayacak??
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