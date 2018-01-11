Samsun'da özel hastanede skandal görüntü

Samsun'da özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde çalışan 2 hemşirenin yeni doğmuş bir bebeğe müdahalesi tepkilere neden oldu.
Show Haber'de yer alan görüntüde bebek ağlamaya başlayınca genç hemşire bebeği bir oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ve kendince susturmaya çalıştı.
Önce ağzını sıktı, sonra da ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması kesilmedi aksine daha da arttı. Hatta yüzü kıpkırmızı oldu.
"SONRA LİNÇ EDİYORLAR" DİYEREK DALGA GEÇTİ
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan stajyer hemşire ağlayan bebeğin ağzını kapattığı o anlarda, 'Sonrasında linç ediyorlar' diyerek kamuoyundan gelen haklı tepkilere dalga geçti.
Onu kayda alan arkadaşı bile bir an için içinde bulunduğu hatanın farkına vardı ama o bu davranışına devam etti.
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