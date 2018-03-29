Samsun’da park halindeki 20 aracın lastikleri kesildi

Samsun’da kimliği belirsiz kişiler tarafından, park halindeki yaklaşık 20 aracın ön ve arka lastikleri kesildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler gece herkesin uykuya daldığı saatlerde mahalleye girerek, kesici aletler ile park halinde bulunan araçların lastiklerini kesti. Araç ayrımı yapmadan sırasıyla araçların lastiğini kesen şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Bir araç sahibinin durumu fark ederek 155’i arayıp ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Sabah işe gitmek için evden dışarı çıkan diğer araç sahipleri ise büyük şok yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kesilen lastiklerini değiştirmeye çalıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araçların lastiklerini kesen ve kayıplara karışan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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