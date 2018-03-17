Samsun’da park halindeki 4 tırın aküsü çalındı

Samsun’da bir firmaya ait park halindeki 4 tırın aküleri çalındı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait tır garajında park halinde bulunan 4 tır, gece geç saatlerde hırsızların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler, tırların bulunduğu bölgeye gelerek, sırasıyla motor kaputunu açıp aküleri çaldı. Şoförlerin 155’i arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler tırların üzerinde parmak izi çalışması yaparak bölgedeki bir güvenlik kamerasını incelemeye aldı.
Tır şoförü Şeref Köse, "Sabah saatlerinde tırların başına geldiğimizde tırları çalıştıramadık. 4 tır da çalışmayınca ne olduğunu anlamak için kaputu açtık. Daha sonra tırlarda akülerin olmadığını gördük. Şok olduk. 4 tırın da aküsü çalınmıştı. Hemen 155’i arayarak ihbarda bulunduk. Muhtemelen satmak için bu aküleri çaldılar. Hırsıza adres sorulmaz derler gerçekten de öyle" dedi.
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