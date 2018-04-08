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Samsun’da pazarcı kavgası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Samsun’da pazarcılar arasında çıkan kavgada baba-oğul, ağabey-kardeşi bıçakla yaraladı.Olay, Canik ilçesi Cezaevi Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

Samsun’da pazarcılar arasında çıkan kavgada baba-oğul, ağabey-kardeşi bıçakla yaraladı.
Olay, Canik ilçesi Cezaevi Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yapan Uğur A. ve Ufuk A. isimli 2 kardeş ile kendileri gibi pazarcı olan Ömer Y. ve oğlu Enes Y. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından baba-oğul, ağabey-kardeşe bıçakla saldırdı. Bıçakla göğüs kısmından yaralanan ve durumu ağır olduğu öğrenilen Ufuk A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kardeşi Uğur A. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayı gerçekleştiren baba Ömer Y.’yi yakalayarak gözaltına alırken, oğlu Enes Y. ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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