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Samsun'da polis eşlerine FETÖ operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.

Samsun'da polis eşlerine FETÖ operasyon: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen polis eşlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kadın gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kulladıkları tespit edilen 7 polis eşini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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