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Samsun'da polis memuru FETÖ'den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdinç Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Samsun'da polis memuru FETÖ'den gözaltına alındı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erdinç Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis memuru Erdinç Y.'yi İlkadım ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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