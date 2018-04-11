Samsun’da polis memuruna FETÖ’den gözaltı

Samsun’da FETÖ’nün mahrem sorumluları ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli Erdinç Y., FETÖ’nün mahrem sorumluları ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda İlkadım ilçesindeki ikamet adresinde gözaltına alınan Erdinç Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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