Samsun’da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan genç yakalandı

Samsun’da 2 ayrı otomobile pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına sebep olan genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde Cuma akşamı 20.00 sıralarında meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle 2 otomobile doğru ateş açan H.B.(25), İ.B., M.K. ve H.K.’yi yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan H.B. dün akşam polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan H.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.B., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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