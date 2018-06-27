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Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili Behçet Ç. gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık Aşıklar Mahallesi'nde, ruhsatsız silah ticareti yapan ve bulunduranların deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Behçet Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 29 adet 9 milimetre çapında fişek, 4'ü şarjörlü 21 faturasız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 8 av tüfeği şarjörü, 17 kartuş av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili Behçet Ç. gözaltına alındı.

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Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltıSamsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözaltı

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