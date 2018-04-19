Samsun’da sahte parayla alışveriş yapan 6 şüpheli yakalandı

Samsun’da bir petrol istasyonunda sahte parayla alışveriş yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şube Müdürlüğü ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki bir petrol istasyonunda sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin Çarşamba, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirledikleri adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin A., Şemsettin A., Necdet S., Kaya G., Ömer Y. ve Ferhat K.’yı gözaltına aldı.

İkametlerde yapılan aramalarda ise 4 bin 500 TL sahte para, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve jandarma ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı.