Samsun’da silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı.

Samsun Valiliği tarafından operasyon hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, “Samsun İl Jandarma Komutanlığımız tarafından Bafra ilçe merkezinde silah kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilere yönelik olarak 06 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürütülen planlı faaliyet kapsamında; Bafra, Çarşamba, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri ile Rize (3 şüpheli) ve Bursa (1 şüpheli) illerinde, 20 şüphelinin yakalanması ve suç unsuru malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla, 5’i jandarma ve 18’i polis bölgesi olmak üzere toplam 23 adreste bu sabah saat 07.00’den itibaren eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. İlimizde icra edilen operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanmıştır. Yapılan ara yakalamalar ve aramalar neticesinde; 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 399 adet tabanca fişeği, 23 adet kurusıkı tabanca fişeği, 60 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabanca şarjörü muhafaza altına alınmıştır. Rize ilinde yapılan aramada ise tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve tabanca parçaları ele geçirilerek, muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, tahkikata başlanılmıştır” denildi.