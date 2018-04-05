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Samsun’da silah ticareti iddiasına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Samsun’da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol verildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler üzerinde çalışma başlatıldı.

Samsun’da silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye adli kontrol verildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler üzerinde çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, silah ticareti yaptığı tespit edilen Ahmet O. ve Birol O. isimli 2 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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