HABER

Samsun'da silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden grup oluşturarak yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 534 mermi, 5 şarjör, tabanca gövdesi ve 1 kasatura ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.