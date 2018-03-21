Samsun'da silah ticareti operasyonu: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polisin yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden grup oluşturarak yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 534 mermi, 5 şarjör, tabanca gövdesi ve 1 kasatura ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Soruşturma devam ediyor.
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