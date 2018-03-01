Samsun'da silah ticaretine 5 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN merkezli 3 ilde polisin eş zamanlı düzenlediği ruhsatsız silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ile Tokat, Trabzon ve Kocaeli'de ruhsatsız silah ticareti ile ilgili belirlediği adreslere 27 Şubat Salı günü eş zamanlı operasyon yaptı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 mavzer uzun namlulu piyade tüfeği, 34 mavzer fişeği ve 174 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve Samsun'a getirilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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