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Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'da husumetli oldukları kişinin park halindeki taksilerine ve evine pompalı tüfekle ateş eden şüphelilerden Murat B.

Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da husumetli oldukları kişinin park halindeki taksilerine ve evine pompalı tüfekle ateş eden şüphelilerden Murat B. (21) ile onlara ateş açarak karşılık veren araçların sahibi Paşa Uğurcan Ş. (21), tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat B. ve Barış D. (19), İlyasköy Mahallesi'ndeki taksi durağına giderek burada Paşa Uğurcan Ş.'ye ait park halindeki taksilere pompalı tüfekle ateş açtı. Taksilerin birinde bulunan sürücü Ramazan A. yaralandı. Murat B. ve Barış D. daha sonra Kışla Mahallesi'ndeki Paşa Uğurcan Ş.'nin evine ve otomobiline ateş etti. Evde bulunan Paşa Uğurcan Ş. de tüfekle karşılık verdi. Olay sonrası şüpheliler, otomobille kaçtı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Murat B. ve Barış D. ile Paşa Uğurcan Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Murat B. ve Paşa Uğurcan Ş. ise tutuklananarak cezaevine gönderildi.

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Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama

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