Samsun'da silahlı çatışmaya 3 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da aralarında husumet bulunan 4 kişinin silahlı çatışmasında ölen ve yaralanan olmazken, kurşunlar 3 otomobil ve 1 iş yerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. Evinden çıkan İsmail Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N.'nin silahlı saldırısına uğradı. İsmail Y. de üzerindeki tabanca ile karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tabancalardan çıkan kurşunlar 3 otomobil ve bir iş yerine isabet etti. Olay sonrası kaçan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Celal Serhat K., Melih S. ve Oğuz N., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken İsmail Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Hollanda'da Suriye kararı
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!
Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
20'den fazla kadınla evlendi, 200 çocuk sahibi oldu ve tam 256 yıl yaşadı!
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Okuyucu Yorumları 0 yorum