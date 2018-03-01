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Samsun’da silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 21:04 | Son Güncelleme

Samsun’da 1 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da 1 kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gece U.A.Ö. (27) ve G.E. (21) ile kavga ettiği iddia edilen A.K. (31), bugün aynı kişiler ile cadde ortasında karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.K. belinden çıkardığı tabancayla G.E. ve U.A.Ö.’ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla bacaklarından yaralanan 2 vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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