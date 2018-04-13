Samsun’da silahlı kavga zanlıları tutuklandı

Samsun’da sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdıran 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında eskiye dayanan husumet olduğu iddia edilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, Celal S.K. (26), Melih S. ve Oğuzhan N. (18) husumetli oldukları İsmail Y.’ye kurşun yağdırdı. Bu sırada belindeki silaha sarılan İsmail Y. de karşı tarafa ateş açtı. Silahlı çatışmada şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlara hedef olan 3 araç, 1 ev ve 1 iş yeri hasar gördü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Celal S.K., Melih S. ve Oğuzhan N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İsmail Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.