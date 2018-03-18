Samsun’da silahlı yaralamaya 4 tutuklama

Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde önceki gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim S. (22), uğradığı silahlı saldırıda iki bacağından da yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili Berat D.(24), Özkan S. (20), Sadi Y. (28) ve 18 yaşındaki O.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan O.K., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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