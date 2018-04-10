Samsun'da şüpheli valiz

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da İlkadım Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın arkasına bırakılan şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi. Olay, İlkadım Belediyesi Ek Hizmet Binası arkasında bulunan 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şüpheli bir valizin belediye binası arkasına bırakıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından gelen bomba imha uzmanı, güvenlik kordonunun genişletilmesini istedi. Bunun üzerine bulvarı trafiğe kapatan ekipler, yayaları uyararak çevreden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişiler uyarılara rağmen cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Bulvar yeniden ulaşıma açıldı.
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