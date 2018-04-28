Samsun'da Suriyeli ailenin evi yandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde, iki katlı binanın birinci katında Suriyeli ailenin kaldığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesinde meydana geldi. 2 katlı binanın giriş katında yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Ayrıca ekipler üst dairenin camlarının açık olması ve yoğun dumanın daireye dolması nedeniyle merdivenle daireye girerek evde arama yaptı. Polis ise yangının çevreye sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Elektirk prizinden çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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