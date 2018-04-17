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Samsun'da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir eve operasyon düzenleyen polis, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 172 sikke, 3 bronz heykelcik, 2 din temalı bronz obje, 2 taş obje, 1 küçük kılıç ve kın, 2 dedektör ele geçirdi; Harun M.

Samsun'da tarihi eser operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir eve operasyon düzenleyen polis, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 172 sikke, 3 bronz heykelcik, 2 din temalı bronz obje, 2 taş obje, 1 küçük kılıç ve kın, 2 dedektör ele geçirdi; Harun M. gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Harun M. adlı şüphelinin İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 172 sikke, 3 bronz heykelcik, 2 din temalı bronz obje, 2 taş obje, 1 küçük kılıç ve kın, 2 dedektör ele geçirdi. Gözaltına alınan Harun M., ifade için emniyete götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Samsun'da tarihi eser operasyonu

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