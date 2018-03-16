Samsun’da taş ocağında göçük: 1 kişi göçük altında

Samsun’da taş ocağında meydana gelen göçükte bir kişi hafriyat altında kaldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Kulacadağ mevkisinde özel şirkete ait taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesi tarafından kamyona hafriyat yüklendiği sırada göçük meydana geldi. Yukarıdan akıp gelen hafriyat, kamyonu ve iş makinesini altına aldı. İş makinesinin operatörü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon sürücüsü Hüseyin Zoroğlu (60) ise göçük altında kaldı.
Kamyon sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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