HABER

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:30 | Son Güncelleme

Samsun’da terör örgütünün yurt dışında silahlı faaliyetlerinde yer aldığı ileri sürülen bir kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) içerisinde yurt dışında silahlı faaliyete katıldığı ileri sürülen İ.E.C.’yi (36) 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı.TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.E.C.

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör örgütünün yurt dışında silahlı faaliyetlerinde yer aldığı ileri sürülen bir kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) içerisinde yurt dışında silahlı faaliyete katıldığı ileri sürülen İ.E.C.’yi (36) 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı.
TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.E.C. "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyette bulunmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çatı katına malzeme çekerken düşen işçi öldü

Çatı katına malzeme çekerken düşen işçi öldü

Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.