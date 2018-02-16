Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör örgütünün yurt dışında silahlı faaliyetlerinde yer aldığı ileri sürülen bir kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrimci Komünarlar Partisi / Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) içerisinde yurt dışında silahlı faaliyete katıldığı ileri sürülen İ.E.C.’yi (36) 3 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan İ.E.C. "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyette bulunmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.