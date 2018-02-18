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Samsun’da TKP’lilere saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 18:11 | Son Güncelleme

Samsun’da Türkiye Kominist Partisi (TKP) tarafından düzenlenen söyleyişi çıkışı saldırıya uğrayan 3 kişi hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi’nde meydana geldi.

Samsun’da Türkiye Kominist Partisi (TKP) tarafından düzenlenen söyleyişi çıkışı saldırıya uğrayan 3 kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Sahnesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TKP tarafından konuşmacı olarak Ali Rıza Aydın’ın katıldığı söyleyişi düzenlendi. Söyleşiye katılanlar Gazi Sahnesi’nden çıkmak istedikleri bir sırada kimliği belirsiz bir gurubun saldırısına uğradı. Olayda TKP’li 3 kişi darp sonucu yaralanırken, Gazi Sahnesi’nin camı ve panolardaki camlar kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Saldırganlar slogan atarak olay yerinden uzaklaşırken, polis saldırı olayına karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, Gazi Sahnesi’nin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Söyleşiye katılanlar ise Gazi Sahnesi’nde mahsur kaldılar. Gazi Sahnesi giriş kapısına içeriden barikat kuran içerdekiler polisin gerekli güvenlik önlemini almasının ardından polis gözetiminde polis otobüsüne ve minibüsüne bindirilerek olay mahallinden götürüldüler. Darp sonucu yaralanan 3 TKP’li ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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