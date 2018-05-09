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Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polis, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polis, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 29 ecstasy hap, 2 paket kokain, 2 paket esrar, 82 adet uyuşturucu etkisi doğuran ilaç, 9 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 1 muşta, 2 pompalı tüfek, 1 döner bıçağı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltıSamsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltıSamsun'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

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