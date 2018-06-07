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Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 10 adrese yapılan baskınlarda, 95 gram esrar, 23 kök hintkeneviri, bir miktar kenevir tohumu, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 13 mermi, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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