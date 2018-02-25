Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da meydana gelen tarik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı’nda gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre A. idaresindeki 55 BD 517 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma ve ardından kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada Çetin Aydın ile Ferdi Akça (27) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferdi Akça yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinden kaçan sürücü Yunus Emre A. ise İlyasköy Polis Merkezine teslim oldu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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