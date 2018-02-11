Samsun’da trafik kazası: 1 ölü

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı İlkadım Sanayii Sitesi karşısında saat 22.00’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim Özdemir idaresindeki 34 SL 4791 plakalı otomobil yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Abittin Balcı’ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Balcı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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