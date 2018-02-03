Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Çevre Yolu viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırın sıkıştırdığı Serdar U. idaresindeki 55 BU 659 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Serdar U. ve Deniz G. U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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