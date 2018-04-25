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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan S.(26) idaresindeki 55 H 6756 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarpıp yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sinan S. ile Şehri B. (22) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

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