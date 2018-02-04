Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 10. kilometre Sarıışık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Koyuncu idaresindeki 55 GA 073 plakalı otomobil, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, Hatice Koyuncu (40), Berna Koyuncu (21) ve Belgin Koyuncu (18) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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