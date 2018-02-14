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Samsun'da usulsüz avlanan 175 ton 692 kilo su ürününe el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:15 | Son Güncelleme

SAMSUN Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri avcılığı denetim çalışmaları sonucunda 2017 yılında kentte 2 bin 246 denetim yapıldığı ve usulsüz avlanılan 175 ton 692 kilo su ürününe el konulduğu belirtildi.

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) SAMSUN Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri avcılığı denetim çalışmaları sonucunda 2017 yılında kentte 2 bin 246 denetim yapıldığı ve usulsüz avlanılan 175 ton 692 kilo su ürününe el konulduğu belirtildi. Denetimlerde ilgililere 139 bin 882 TL'lik idari para cezası uygulandı. Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, 2017 yılında yapılan su ürünleri avcılığı denetim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Kırmacı, 2017 yılında 2 bin 246 denetim yapıldığını ilgili mevzuata aykırı durum nedeniyle 129 adet toplam 139 bin 882 TL?lik idari para cezası uygulandığını söyledi. Kırmacı, 175 ton 692 kilo su ürünü ile 9 adet serpme ağı ve 2 bin 800 metrelik uzatma ağına el konulduğunu dile getirerek ?Samsun balakçılık ve su ürünleri alanında oldukça önemli bir yere sahip ülkemiz açısından. Zira avcılık ve yetiştiricilikle ilgili sıralama yapıldığında ilimiz yüzde 15'lik bir paya sahip. Sektörün bu kadar büyük olması içerisinde yapılacak kontrolleri de artırmamızı gerektiriyor. Bu anlamda hem iç sularda hem de denizlerde avlanan hem sezonla ilgili olan denetimleri yapıyoruz hem de denizden karaya çıkış noktalarında ve balık hallerinde av boy yasağı ile ilgili de denetimleri gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Denizdeki boy yasaklarının öneminin aslında balığın biyolojik olarak üreme periyodunu yakalaması ile ilgili olduğunu söyleyen NAil Kırmacı şöyle devam etti Balık belli bir boya gelmedikten sonra üreme gücü kazanamamış oluyor ve neslini devam ettirecek yavru verme imkanı olmamış oluyor. Bütün üretim kaynaklarımız sınırlı olduğu gibi avcılıkla ilgili olan kaynaklarımız da sınırlı. Bunu koruyabilmenin yolu sürdürülebilirliğinin sağlanmasını gerektiriyor. Bu boy yasağının önemi balığın neslini sürdürebilmesi ve denizlerdeki varlığına devam edebilmesi için üremesine fırsat vermeyi amaçlamaktadır. Bu noktada biz hem sezonla ilgili hem de denizden karaya çıkış noktalarında da av boy yasaklarıyla ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz.

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