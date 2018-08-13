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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 16:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polis tarafından uyuşturucu madde üreten ve satanlara yönelik gerçekleştirilen uygulama ve operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polis tarafından uyuşturucu madde üreten ve satanlara yönelik gerçekleştirilen uygulama ve operasyonda toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından uyuşturucu madde üreten ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon ve uygulama gerçekleştirildi. Yavuz Selim ve Hürriyet Kalkancı mahallelerinde yapılan çalışmada, paket halinde bir miktar bonzai, 7.65 mm çapında 1 ruhsatsız tabanca, 3 mermi, 7 uyuşturucu özelliği olan hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis tarafından Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide yapılan aramada 1 kök hint keneviri bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

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