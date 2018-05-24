Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN,(DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı yapılan binada 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Aydın Sokak üzerindeki kullanılmayan binada meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan binada uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını alan polis, olay yerine gitti. Binanın bahçesinde Y.Ş. ve K.K., uyuşturucu madde kullanım düzeneği ve bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Bafra Asayiş Şube Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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