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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 19:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda E.E.S.(17) ve Hasan Basri Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 6 parça halinde yaklaşık 8,5 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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