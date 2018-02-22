Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun’da evinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Gökhan C.’nin evinde yaptığı aramada 65 paket halinde satışa hazır yaklaşık 250 gram bonzai. hassas terazi, uyuşturucu paketleme ambalajları ele geçirdi. Olayla ilgili Gökhan C. yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Şubesindeki sorgusu tamamlanan Gökhan C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gökhan C., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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