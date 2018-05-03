Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Atakum ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. 9 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına aldındı. Evlerde yapılan aramalarda ise paketler halinde satışa hazır bir miktar bonzai, 9 ecstasy hap, 6 uyuşturucu niteliği bulunan hap, 22,67 gram eroin, yaklaşık 140 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

