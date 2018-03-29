Samsun’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da aracında ve otomobilinde 200 gram esrar ve 124 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilen Seyidahmed D. (35), tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde Seyidahmed D.’ye ait aracı, şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 paket satışa hazır 12 gram esrar ile 13 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Daha sonra ekipler şüphelinin evinde yapılan aramada ise 188 gram esrar ve uyuşturucu paketleme poşetleri ile 111 ecstasy hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan Seyidahmed D., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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