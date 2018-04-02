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Samsun’da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda, şüpheli 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 4 paket sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 kişiyi sorguya alan ekipler uyuşturucu maddenin Zekeriya A. ve Ozan D.’nin yaptığını belirleyerek, Unkapanı Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağına operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda çay ocağında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Zekeriya A. ve Ozan D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ozan D. tutuklanırken, Zekeriya A. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, Kale Mahallesi Fuariçi mevkiinde ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları ve hakkında yapılan GBT sorgusunda hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mustafa K. da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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