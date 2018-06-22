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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 16:48 | Son Güncelleme

SAMSUN'da narkotik polisi tarafından 'uyuşturucu ticareti yaptığı' tespit edilen ve gözaltına alınan Mert Ç., tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da narkotik polisi tarafından 'uyuşturucu ticareti yaptığı' tespit edilen ve gözaltına alınan Mert Ç., tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, İlkadım ilçesinde bulunan Rasathane Mahallesi'nde Mert Ç.'nin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Takip edildiğini anlayan şüpheli, üzerinde bulunan bir miktar bonzaiyi kaçarken yere döktü. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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