Samsun’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelendikleri S.K. isimli şüpheliyi yakın takibe alan ekipler, şüphelinin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Zanlıyı yakalayan ekipler, üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada bir miktar sentetik uyuşturucu buldu. Bu sırada ekipleri görünce tedirgin hareketler sergileyen S.A. da durdurularak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.