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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

SAMSUN’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Canik ilçesinde şüpheli Yunus Emre A.'yı takibe aldı. Yunus Emre A., yanında bulunan 4 şüpheli ile birlikte Canik Kültür Merkezi'nin yanındaki ormanlık alana girdiği ve kısa bir süre sonra birlikte uyuşturucu madde kullanmaya başladıkları sırada polis tarafından müdahale edildi. Yapılan üst aramalarında bir kullanıcının üzerinden 0.20 gram, takibi yapılan Yunus Emre A.'nın üzerinden 2.86 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Bölgede yapılan aramada ağızlarına folyo takılı uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 adet pet aparat, şüphelilerin oturduğu yerin yaklaşık 3 metre yakınında yeşillikler arasında saklanmış halde şeffaf poşet içerisinde 31.45 gram sentetik kannabinoid maddesi elde geçirildi. Genişletilen soruşturmada ele geçirilen uyuşturucu ile bağlantısı tespit edilen Doğukan D. ise Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde metruk bir binada 5 gram bonzai ile gözaltına alındı. Maddelerin Yunus Emre A. tarafından saklandığı ve satıldığı tespit edilerek şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Samsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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