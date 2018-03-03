Samsun'da uyuşturucu ticaretine 9 tutuklama

Sait KUZU/TERME(Samsun),(DHA) - SAMSUN'da 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişiden adliyeye çıkarılan 9'u tutuklandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı adreslere düzenlenen operasyonlarda, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, bonzai, kokain, esrar, uyuşturucu veya uyarıcı hap, kenevir tohumu, muhtelif sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, satışta kullanılan el kantarı ve hassas dijital terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Bugün geniş güvenlik önlemleri altında Terme Adliyesi'ne çıkarılan 9 kişi, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 9 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu da temizledi
Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Salih Müslim'den skandal Rusya itirafı!
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum