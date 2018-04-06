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Samsun'da vatandaşını yaralayan Iraklı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Irak uyruklu Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai'yi kesici aletle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ahmet Mohammed Younus, tutuklandı.

Samsun'da vatandaşını yaralayan Iraklı tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Irak uyruklu Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai'yi kesici aletle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan vatandaşı Ahmet Mohammed Younus, tutuklandı.
Olay, 20 Mart 2017 günü İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Irak uyruklu Ahmet Mohammed Younus (19), yolda karşılaştığı vatandaşı Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai’yi vücudunun çeşitli yerlerinden kesici aletle yaraladı. Ahmet Abdullah Reghim Al Rufai, hastaneye kaldırıldı.
Rufai tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri dün Ahmet Mohammed Younus'u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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