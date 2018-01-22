HABER

Samsun'da yan bakma kavgası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da iki grup arasında 'yan bakma' tartışması nedeniyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, dün Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Alican A. sağ bacağından, Engin D. göbeğinden ve Deniz D. elinden bıçaklanırken, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin D.'nin tedavisi sürerken, diğer yaralılar ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bıçak kullandığı öne sürülen Alican A. ile Kaşif D.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Yolcu otobüsünün buzdolabından 10 milyon TL'lik külçe altın çıktı

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Giresun'da ağabeyini öldüren tutukluyu 7 yıl sonra kaldırıldığı hastanede öldürdü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Tekirdağ'da istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.