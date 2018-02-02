Samsun'da yapılan FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından Çarşamba Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden S.U. ve C.U. isimli kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
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