Samsun'da yapılan FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından Çarşamba Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden S.U. ve C.U. isimli kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.