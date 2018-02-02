HABER

Samsun'da yapılan FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 23:06 | Son Güncelleme

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen FETÖ operasyonunda, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından dün, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından Çarşamba Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden S.U. ve C.U. isimli kardeşler tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

İstanbul'da gece yarısı hareketli anlar: Soyguncular çalışanları rehin aldı

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Alman dergisinden flaş iddia: 4 FETÖ'cü askere iltica hakkı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.