Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayanlara yönelik bu sabah il merkezinde ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital envanterler ve nakit paralara el kondu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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