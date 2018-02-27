Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis oynatanlar ile bahis oynayanlara para veren tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 9’u tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ve bahis oynatanlara para veren tefecilere yönelik 6 gün önce 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 20 kişiyi gözaltına almıştı.

İfadeleri alına 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 16 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 14 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 9 kişiyi tutuklarken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.